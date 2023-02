Einzelhandel in Düsseldorf Die Gumbertstraße in Eller ist gesund

Erleichtert wird und wurde die Arbeit der beiden Frauen durch die gut funktionierende Werbegemeinschaft in Eller, die viele Aktionen anstößt, Feste organisiert, aber auch für Sauberkeit im Viertel sorgt. Und so konstatiert Christian Rütz (CDU): „Das Zentrum von Eller lebt.“ Gleichzeitig warnt er aber vor dem anstehenden Ausbau der barrierefreien Haltestellen an der Gumbertstraße, das hat bekanntlich auch die Einzelhändler in anderen Stadtteilen (wie zuletzt an der Nordstraße) wegen der langen Baustellen vor große Probleme gestellt. Burkhard Albes (SPD) geht noch einen Schritt weiter: „Solche Umbauarbeiten können den Einzelhandel killen. Bei der Kölner Straße hat es ewig gedauert, bis sie sich wieder erholt hat, die Friedrichstraße ist aktuell kaum noch zu retten.“