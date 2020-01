Kolumne zur Komunalwahl 2020 in Düsseldorf : Wollen die grünen Frauen nicht an die Rathausspitze?

Bei der Europawahl jubelten im Mai die Düsseldorfer Grünen. Landeschefin Mona Neubaur (vorne, 4. v.r.) will offenbar nicht als Oberbürgermeisterin in Düsseldorf antreten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Partei hätte drei profilierte Kandidatinnen fürs Oberbürgermeister-Amt – aber offenbar will keine von ihnen antreten. Der Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld gilt derzeit als wahrscheinlichster Kandidat.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Wer früher für die Grünen um das Oberbürgermeister-Amt bewarb, dürfte sich auf eins verlassen: Er oder sie musste es nicht antreten. Bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September 2020 ist alles anders. Spätestens, seit die Grünen bei der Europawahl die stärkste Kraft in Düsseldorf geworden sind, heißt es aus der Partei immer wieder selbstbewusst: Wir gehen auf Sieg. Die neue Ausgangslage sorgt dafür, dass die Grünen auch in der Gerüchteküche mehr Raum als früher einnehmen.

Wen also stellt die Partei auf, jetzt, wo ein Triumph zumindest nicht ausgeschlossen ist? Der Kreisverband hat nicht die schlechteste Ausgangslage. In NRW stehen an der Spitze von Partei und Fraktion Düsseldorferinnen, dazu kommt als dritte naheliegende Bewerberin die OB-Kandidatin von 2014, Miriam Koch, die als Flüchtlingsbeauftragte noch Profil gewonnen hat.

Offiziell bestätigen will, wie in dieser Phase üblich, niemand irgendetwas. Die Partei will ihre Kandidatur im Januar bekanntgeben. Es deutet aber vieles darauf hin, dass die grünen Spitzenfrauen abgewunken haben. Landtags-Fraktionschefin Monika Düker kennt zwar die Stadt als langjährige Ratsfrau gut, soll ihre Ambitionen aber weiter im Land sehen – wo angesichts des grünen Höhenflugs auch neue Türen offen stehen könnten. Landeschefin Mona Neubaur ist als ehemalige Kreissprecherin ebenfalls bewandert in der Kommunalpolitik. Sie soll politisch nach Berlin blicken. Wie zu hören ist, hat auch Miriam Koch dankend abgelehnt. Die leitet inzwischen das Migrationsamt und scheint, einen Dezernentenposten anzustreben. Bald bieten sich Optionen: Kultur- und Umweltdezernat werden in den nächsten Jahren neu besetzt.

Als aussichtsreichster Name gilt Stefan Engstfeld. Was in Düsseldorf los ist, braucht dem Landtagsabgeordneten niemand zu erklären – der 49-jährige rechtspolitische Sprecher ist in der Stadtgesellschaft zwischen Brauchtum und Sport so präsent wie kein anderer Grüner – nach Ansicht von Beobachtern in letzter Zeit noch mehr.

Stefan Engstfeld ist Landtagsabgeordneter. Foto: Bretz, Andreas (abr)