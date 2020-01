Wer? Enno Stahl

Was? „Die Sprache der Neuen Rechten“, Buchvorstellung und Votrag über populistische Rhetorik und Strategien. Der Autor wird in einem Kurzreferat die zentralen Argumentationslinien des Buches anreißen, um so mit dem Publikum in Diskussion zu treten.

Wann? 5. Februar 2020 (Mittwoch) um 19 Uhr

Wo? Mahn- & Gedenkstätte, Mühlenstraße, Düsseldorf