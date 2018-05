Düsseldorf: Die Griechen wissen, wie man richtig feiert

Düsseldorf Richtiges Glück hatten die Veranstalter des Griechenland-Festivals mit dem Wetter nur am Samstag. Aber der sonnige Tag wurde vor dem Rathaus auch richtig gefeiert mit traditionellen Tänzen aus Epirus, Kreta, Pontos, Thessalien und Thrakien.

Der eine oder andere Besucher tanzte spontan mit. Wer zufällig gegen 15 Uhr in der Nähe war, konnte einen besonderen Gast auf der Bühne sehen: Oberbürgermeister Thomas Geisel begrüßte Sängerin Vicky Leandros, die später am Abend noch gemeinsam mit George Dalaras in der Mitsubishi Electric Halle auftrat.