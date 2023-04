Merkwürdige Stadtteil-Grenze Wo die Düsseldorfer Altstadt plötzlich aufhört

Wo hört die Altstadt auf und wo fängt die Carlstadt an? Eine kniffelige Frage, an der selbst Düsseldorfer „Ur-Einwohner“ scheitern können. Für die meisten liegt die Carlstadt südlich der Benrather Straße, die Bilker Straße und die Hohe Straße beginnen auch erst dort. Sie prägen den Charakter der Carlstadt, deren Atmosphäre, Bebauung und Ladenbesatz sich von der Altstadt unterscheidet. Nach dieser Perspektive gehört der Carlsplatz zur Altstadt und so ist es auch im Internet zu finden, wenn man sich bei Google auf einer Karte die Altstadt anzeigen lässt.