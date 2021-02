Neue Funktion für Kirche in Düsseldorf : Neue Funktion für die Graf-Recke-Kirche

Info

Beginn Am 13. Juli 1910 wurde die Kirche, die damals noch mitten in den Einbrunger Feldern stand und an eine Burg erinnert, eingeweiht.

Umbau Im Jahr 1973 wurde die reparaturbedürftige Orgel, die in der Apsis hinter der Kanzel stand, durch eine neue, größere Orgel ersetzt. Da in der Apsis nicht genügend Platz dafür war, wurde die Orgel auf die hintere Empore platziert. Die Fenster in der Apsis wurden zugemauert. Dadurch entstand eine geschlossener, halbrunder Raum, in dem ein großes Holzkreuz aufgehängt wurde, das von beiden Seiten mit Scheinwerfern beleuchtet wurde.