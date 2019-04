Die Vereinsmitglieder ließen es sich in Moskau gut gehen - so weit das möglich war. Gerade am Anfang war gutes Essen schwer zu finden. Schließlich aber reichte der Komfort bis zu einem entspannenden Aufenthalt in der Sauna des Patriarchen der orthodoxen Kirche. Hier trinken Vereinsmitglieder in Moskau ein Gatzweiler-Alt auf dem Roten Platz. Von links: Michael Josten, Günther Handke, Dr. Andreas Kunicki, Friedhelm Riegel, Hans Muschkau, Albert Bitter und Jürgen Rieck.