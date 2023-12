Adventsserie in Düsseldorf Das Innenleben des Jan-Wellem-Brunnens

Johann Wilhelm II. Kurfürst von der Pfalz (1658-1716), nicht nur in Düsseldorf vorzugsweise kurz Jan Wellem genannt, hat die Residenzstadt Düsseldorf zu einer europäischen Hochburg politischen und kulturellen Lebens gemacht. Seine Quelle, deren Wasser Jan Wellem als Heilwasser sehr schätzte, liegt am Fuße des Grafenberger Waldes. Die kurfürstliche Brunnenanlage mit Quellgrotte trägt bis heute seinen Namen. 1702 ließ er sie mit einer Ringmauer umschließen und übergab sie in die Obhut von Eremiten, die oberhalb der Quelle ihre Behausung hatten. Das frische Quellwasser ließ Jan Wellem von hier aus täglich in sein Schloss an den Rhein fahren. 1815 hat Städtebauer Adolph von Vagedes die Brunnenanlage umgestaltet – so wie sie heute wieder zu sehen ist. Mit der Öffnung der Grafenberger Forstdomäne (oberhalb der Brunnenanlage) für die Allgemeinheit entstand unter Preußens Regierung ab 1816 durch Hofgärtner Maximilian Friedrich Weyhe der erste preußische Volkspark – der „Lust-Garten am Grafenberge“ mit dem Jan-Wellem-Brunnen im Fokus.