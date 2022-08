Schulbau in Düsseldorf : Mensa und Lernhäuser sind eröffnet

Schulbau in Düsseldorf

Düsseldorf Die Gemeinschaftsgrundschule Steinkaul wurde für 19,1 Millionen Euro erweitert und umgebaut.

Zwei Lernhäuser und ein Mensaanbau gehören zum neuen Erweiterungsbau der Gemeinschaftsgrundschule Steinkaul in Himmelgeist, der nun fertiggestellt wurde. Auch der Turnhallenneubau soll in den nächsten Tagen freigegeben werden.

Rund 19,1 Millionen Euro wurden für den Neu- und Umbau nach Angaben der Stadt ausgegeben – das sei exemplarisch für das umfangreiche Schulbau-Investitionsprogramm, bei dem die Landeshauptstadt bis 2025 1,4 Milliarden Euro aufwendet, heißt es. „Das Bauprojekt an der Grundschule Steinkaul ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die Düsseldorfer Schulbauoffensive“, sagt Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Zudem ermöglichten die Begrünung der Dächer und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach der Turnhallennebenräume eine nachhaltige Energieeffizienz.

Der neue Erweiterungsbau hat eine Fläche von fast 4000 Quadratmetern. Jeder Jahrgang an der Gemeinschaftsgrundschule Steinkaul ist dreizügig. Im Neubau der zwei Lernhäuser befinden sich jeweils zwei sogenannte Jahrgangscluster. Ein Cluster besteht aus drei Klassenräumen, einem Mehrzweckraum, einem Raum für den Offenen Ganztag und einem Differenzierungsraum, die über Sichtachsen miteinander verbunden sind. Schülerinnen und Schüler können so während des Unterrichts in kleineren Gruppen arbeiten und bleiben trotzdem beaufsichtigt.