Die Geisterbahn von der Rheinkirmes : Die Geisterbahn steht still

Düsseldorf Die Düsseldorfer Schaustellerfamilie Hellerhoff wollte mit ihrer Geisterbahn eigentlich in elf Städten Angst und Schrecken verbreiten. Doch die Reise ist ausgefallen.

In der Geisterstadt ist es so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Monster, blutverschmierte Zombies, Höllenhund und Horrorclown – jede Figur, jeder Effekt, jede Installation kommt unvermittelt und soll den Gästen einen möglichst großen Schrecken einjagen. In kleinen Wagen mit Totenkopf-Bemalung fahren sie über zwei Etagen durch die Geisterstadt. Und die Geisterstadt selbst fährt eigentlich jedes Jahr durch ganz Deutschland.

Die Geisterbahn, die Hermann Fellerhoff junior gehört, hat eigentlich ein straffes Jahresprogramm. Elf Stationen in neun Monaten stehen normalerweise auf dem Plan. Immer sollen neue Feste dabei sein, damit sich die Gäste nicht zu sehr an die Schrecken gewöhnen. Nur die Rheinkirmes, sagt Hermann Fellerhoff junior, sei das Heimspiel für die gebürtige Düsseldorfer Familie. Einer Familie mit Kirmestradition: Schon in den 1950er Jahren setzten Großvater Hermann Fellerhoff und seine Frau Christine auf Belustigungsanlagen. Vater Hermann Fellerhoff war dann mit seiner historischen Schießbude auf dem Kirmesplätzen unterwegs, Hermann Fellerhoff junior nun mit der Geisterstadt.

Auf den Rheinwiesen würde er jetzt eigentlich mit seiner Geisterbahn Angst und Schrecken verbreiten. Doch nicht in diesem Jahr. Wegen der Corona-Pandemie bleiben alle Kirmesplätze leer. Immerhin konnte Fellerhoff seine Geisterstadt nun im Freizeitpark Düsselland auf dem Messegelände aufbauen.

Wenn Hermann Fellerhoff junior jedoch überlegt, wie sein Jahr normalerweise ausgesehen hätte, dann wird er schwermütig. Saisonauftakt wäre in diesem Jahr eigentlich im März gewesen: zehn Tage Palmkirmes in Recklinghausen. Sein 27 Meter breites, 13,5 Meter tiefes und elf Meter hohes Fahrgeschäft hatte Hermann Fellerhoff junior schon im Ruhrgebiet aufgebaut, als die Nachricht kam: Kirmes abgesagt. Mit drei Lastwagen ging es dann wieder zurück nach Düsseldorf.

Normalerweise wären die Schausteller mit ihren fünf Mitarbeitern aber sofort nach Köln weitergefahren, zur Kirmes am Deutzer Rheinufer. Ein Tag Abbau, zwei Tage Aufbau und mindestens ein Tag zum Dekorieren – dafür hätte die Zeit zwischen den beiden Festen gerade so eben gereicht.

Die Route legen die Schausteller schon lange vorher fest. Für jede Kirmes, jedes Fest müssen sie sich neu bewerben. Wie für einen Job reichen sie dann eine Bewerbungsmappe ein – mit Bildern der Geisterstadt, einem Anschreiben, Grundriss und technischen Details. „Wir versuchen natürlich so zu planen, dass wir nicht in einem Stück von Nürnberg nach Hamburg fahren müssen“, sagt der Schausteller. Dennoch kommt die Familie – ohne Zwischenstopps in Düsseldorf gerechnet – auf mehr als 2000 Kilometer, die sie in diesem Jahr von Stadt zu Stadt gefahren wäre. Zunächst wäre es südlich gegangen: von Krefeld über Neuwied nach Mainz. Ausreißer wäre dann die Rheinkirmes gewesen. Dafür wären die Schausteller die 220 Kilometer von der Johannisnacht in Rheinland-Pfalz zurück in die Heimat gefahren.

Oft nutzen die Schausteller diese Heimkehr richtig aus: Sie ziehen die Schrauben der Figuren in der Geisterbahn nach, bessern die Farben aus, wechseln die Glühbirnen, lackieren den Boden neu, waschen die Lkws. Von Düsseldorf aus wäre die Familie in den hohen Norden gefahren: ins niedersächsische Vechta, wo der traditionelle Stoppelmarkt stattfinden sollte. Der trägt seinen Namen übrigens ebenfalls wegen einer Pandemie: Im Jahre 1577 wurde die Stadt Vechta von der Pest heimgesucht. Deshalb musste der Markt auf ein freies Feld außerhalb der Stadtmauern verlegt werden. Da auf dem Feld noch die Stoppelreste der Ernte standen, hieß der Markt fortan Stoppelmarkt.

Fast 500 Kilometer hätten die Fellerhoffs zu ihrer nächsten Station zurücklegen müssen: dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr hätte die Geisterbahn zum ersten Mal auf dem „Worschdmarkt“ gestanden, der mit über 600.000 Besuchern als das größte Weinfest der Welt gilt. Von dort aus ginge es ins nah gelegene Mannheim zur 16-tägigen Oktobermess.

Den Saisonausklang hätten die Fellerhoffs im Oktober entweder in Bocholt oder in Bremen verbracht. Für den Bremer Freimarkt, einem der ältesten Volksfeste Deutschlands, hatte die Schaustellerfamilie bereits eine Bewerbung abgeschickt. Hätten sie eine Zusage bekommen, hätten sie die zeitgleich stattfindende Herbstkirmes in Bocholt aber nicht absagen müssen. Denn für solche Fälle hat die Familie eine zweite, etwas kleinere Geisterbahn, die auf ihre ganz eigene Reise geht.

