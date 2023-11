Folgen für Düsseldorf So trifft die Signa-Insolvenz Carsch-Haus, Kaufhof und Karstadt

Ein Düsseldorfer Sanierungsexperte bringt die Folgen der Signa-Pleite mit einem Satz auf den Punkt: „Die Lawine rollt weiter.“ Seit vergangener Woche Freitag ist eine deutsche Tochter des österreichischen Immobilien-Unternehmens zahlungsunfähig, am Mittwoch musste die Muttergesellschaft in Wien Insolvenz anmelden. Und das Benko-Beben ist auch schon in Düsseldorf zu spüren.