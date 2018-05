Die Flossis müssen zurück

Düsseldorf <a href="mailto:arne.lieb@rheinische-post.de" target="_blank">arne.lieb@rheinische-post.de</a>

Es wäre fatal, wenn nun eine Diskussion aufkommt, ob sich die Sanierung lohnt. Natürlich lohnt sie! Dafür muss man die Flossis nicht mal mögen. Der Respekt vor diesem Geschenk an die Stadt und Zeitdokument der 90er Jahre gebietet, dass es nicht verkommt. Vielleicht lässt sich sogar dafür sorgen, dass die Figuren robuster werden - so wie die Kuhna-Mauer am Burgplatz.