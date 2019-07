Messe Düsseldorf : Fachmesse für Papiertücher findet 2021 in Düsseldorf statt

Fachmesse für Papiertücher findet 2021 in Düsseldorf statt

Düsseldorf Die internationale Messe fand in Europa zuletzt in Barcelona und Mailand statt. Düsseldorf war der neue Wunsch-Standort der Veranstalter. Es werden Besucher aus mehr als 100 Ländern erwartet.

(nic) Die weltgrößte internationale Fachmesse und Konferenz für die Herstellung von Papiertüchern, die Tissue World, findet 2021 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt. Damit macht sie in ihrer mehr als 25-jährigen Geschichte erstmals in Deutschland halt, wie die Messe berichtet. Man freue sich darüber, dass sich der zur Informa-Gruppe gehörende Veranstalter UBM aus Singapur nach zuletzt je zwei Ausgaben der Tissue World in Barcelona und Mailand für Düsseldorf als neuen europäischen Standort entschieden hat. „Die Tissue World passt hervorragend zu unserem Kompetenzfeld Maschinen, Anlagen und Ausrüstung‘, sagt Messe-Chef Werner M. Dornscheidt. Zu den Ausstellern gehören Unternehmen aus allen Teilen der Wertschöpfungskette – Rohstoff-Lieferanten ebenso wie Hersteller der Produkte und Zulieferer von Verpackungen.