Roller am Samstag in der Stadt aufgestellt : Die ersten Miet-E-Scooter fahren durch Düsseldorf

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 12 Bilder E-Scooter in Düsseldorf - die ersten Roller stehen in der Stadt.

Düsseldorf Seit Samstag ist es soweit, auch in Düsseldorf stehen die ersten E-Scooter in der Stadt und können ausgeliehen werden.

Am Samstag hat der Berliner Anbieter Tier mehr als 200 Roller im Innenstadtbereich in Düsseldorf verteilt, unter anderem stehen sie an der Kö, der Schadowstraße und der Heinrich-Heine-Allee.

Wer einen der Elektroroller mieten möchte, muss die App aufs Handy laden (iOS - Android), sich registrieren und dann kann es auch schon losgehen. Pro Fahrt werden 1 Euro Aktivierungsgebühr und 15 Cent pro genutzte Minute fällig.

Das Geschäftsgebiet in Düsseldorf, in dem die Roller ausgeliehen, gefahren und wieder abgestellt werden können ist im Norden durch die Theodor-Heuss-Brücke, Johannstraße und Heinrich-Erhardt-Straße begrenzt, im Westen durch den Lastring mit Brehmstraße, Lindemannstraße bis Krupstraße und Auf'm Hennekamp, im Süden ist in Bilk an der Universitätstraße Schluss. Im Linkrheinishen dürfen die Roller in Nieder- und Oberkassel sowie am Seestern genutzt werden. Detailliertere Infos gibt es in der App.

Zeitgleich mit Düsseldorf hat Tier seine grünen Roller am Samstag in sieben weiteren deutschen Städten aufgestellt, in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Köln, Bonn und Münster.

Am Sonntag kam es zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter. Ein 65 Jahre alter Fahrer ist in Bad Lippspringe bei Paderborn verunglückt. Der Mann erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Er hatte einen Schutzhelm getragen, wie eine Sprecherin sagte. Der 65-Jährige sei aus ungeklärter Ursache schwer gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall zählt zu den ersten folgenschweren Vorfällen mit einem E-Tretroller nach dem Inkrafttreten einer Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr am 15. Juni. Seither gab es in Deutschland bereits erste Zulassungen.

Hinweise zum Verletzungsrisiko können etwa Studien aus den USA geben, wo Elektro-Tretroller schon länger zugelassen sind. Anfang des Jahres hatten Wissenschaftler etwa Daten aus Notfallambulanzen von zwei Kliniken in Südkalifornien ausgewertet:

Demnach kamen in den beiden Kliniken innerhalb von einem Jahr 249 Patienten nach einem E-Scooter-Unfall in die Notaufnahme. Die meisten waren als Fahrer verunglückt. Die häufigsten Verletzungen waren Kopfverletzungen, gefolgt von Knochenbrüchen, Prellungen, Stauchungen und Platzwunden. 15 Patienten mussten stationär behandelt werden, zwei kamen mit schweren Kopfverletzungen auf die Intensivstation.

E-Tretroller dürfen hierzulande zwischen sechs und 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren und müssen eine Lenk- oder Haltestange haben. Vorgeschrieben sind auch zwei Bremsen, Licht und eine „helltönende Glocke“. Erlaubt sind sie ab 14 Jahren, eine Helmpflicht gibt es nicht. Fahren müssen E-Scooter auf Radwegen - gibt es keine, darf es die Fahrbahn sein.

(mit Agenturmaterial)