Freizeit in Düsseldorf Die erste Kirmes des Jahres

Es ist die erste Kirmes des Jahres. Und da zum Eröffnungstag am Ostersamstag auch das Wetter halbwegs mitspielte, war der Staufenplatz gleich gerammelt voll. Worauf Besucher sich freuen können:



Kinder Gleich am Eingang warten die ersten Höhepunkte auf die kleinen Gäste, die unter anderem zwischen einem Traumflug auf dem Rücken von Benjamin Blümchen und einer Fahrt im Feuerwehrauto wählen können. Im Schatten des großen Auto-Scooters steht noch ein kleinerer mit Mini-Cars, der Kindern vorbehalten bleibt. Und auch sonst gibt es für junge Besucher jede Menge zu erleben.



Gastro Davon gibt es genug auf der Osterkirmes, wobei die Preise erwartungsgemäß angezogen haben. Die Bratwurst für vier Euro liegt noch im Rahmen, tiefer in die Tasche muss man für Schweinebratenbrötchen (sechs Euro) oder Backfisch (sieben Euro) greifen. Für das Steak-Sandwich ist ein glatter Zehner fällig. Wer es raffiniert mag, sollte mal Crêpes mit Vanillepudding probieren (vier Euro). Pils und Alt gibt’ jeweils für drei Euro.



Kult Auch davon ist jede Menge vorhanden. In der Geisterbahn schockt schon der Grusel-Clown beim Karten-Abreißen, bei Dosenwerfen, Mini-Achterbahn oder Kentucky-Derby kommen nostalgische Gefühle auf. Und auch auf die traditionelle Losbude müssen Kirmes-Besucher nicht verzichten. Beim Hauptgewinn können Glückspilze sich zwischen Riesenteddy und Super Mario entscheiden.



Romantik So manches Pärchen dürfte auf einer Berg- und Talbahn – besser bekannt als Raupe – das erste Mal geknutscht haben. Und zwar immer dann, wenn sich in der Gondel das Stoffverdeck senkte. Das gibt es beim Schlager-Express auf der Osterkirmes zwar nicht, Spaß macht die Fahrt trotzdem. Wer schon etwas länger liiert ist, fühlt sich womöglich im Riesenrad wohler, wo man aus 38 Metern Höhe einen wunderbaren Blick über Grafenberg und darüber hinaus hat.



Abenteuer Auf einer Stadtteilkirmes sind die Fahrgeschäfte meist nicht so spektakulär, eines gibt es auf der Osterkirmes aber doch: Das Fly over ist ein Riesen-Kettenkarussell, bei dem es sogar 40 Meter hoch geht, da bekommt der ein oder andere Zartbesaitete schon mal die Muffe.



Geschick Da Enten angeln scheinbar so beliebt ist, gibt es davon auf der Kirmes gleich zwei Buden. Ein Geheimtipp ist Robin Hood, wo man mit Pfeil und Bogen sein Glück versuchen kann. Auch Darts und Torwand fehlen nicht.



Und sonst Die Osterkirmes auf dem Staufenplatz hat noch bis zum 16. April, täglich von 14 bis 22 Uhr, geöffnet. Am kommenden Freitag gibt es nach Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk.