Besondere Trauung Düsseldorfer feiern Hoch-Zeit

Ein paar Regentropfen fallen, der Himmel ist grau und trist. Doch für Claudia und Heiko scheint das Wetter in dem Moment unwichtig zu sein. Die beiden stehen im Trockenen direkt vor dem Riesenrad am Burgplatz – kurz vor einem wichtigen Moment in ihren Leben. Denn Claudia Lezius und Heiko Widliczek waren das erste Paar, das im Riesenrad am Burgplatz getraut wurde. Damit sind sie eins von vier Paaren, die diese Möglichkeit in diesem Jahr wahrnehmen können.