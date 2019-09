Kirche in Düsseldorf : Gemeinde sucht Baumeister

Kirche in Düsseldorf

Der Baukirchmeister kümmert sich als Projektmanager um alle Gebäude der Kirchengemeinde, beispielsweise auch um die Matthäikirche in Düsseltal. Foto: Emmaus-Kirchengemeinde

Düsseldorf Die Emmaus-Kirchengemeinde wirbt mit ungewöhnlichen Mitteln für das verantwortungsvolle Ehrenamt des Baukirchmeisters.

Mit ungefähr 15.500 Mitgliedern erstreckt sich die 2017 zusammengelegte Emmaus-Gemeinde von Oberbilk bis Mörsenbroich – entsprechend groß ist die Zahl der Liegenschaften. Im Laufe des Jahres müssen immer wieder Entscheidungen zu den Gebäuden der Gemeinde getroffen werden: Sanierungen, Modernisierungen und Reparaturen. Viele dieser Entscheidungen treffen die Baukirchmeister. „Die Aufgaben in diesem Amt sind sehr vielfältig: Vom Rohrbruch an einem Gemeindehaus bis hin zu einer baulichen Zukunftskonzeption, die die Gläubigen erreicht“, sagt Lars Schütt, Gemeindepfarrer und Vorsitzender des Presbyteriums, dem auch die Baukirchmeister angehören. Drei Ehrenamtler sind für diesen Bereich vorgesehen, aktuell sind nur zwei Ämter besetzt. „Da am 1. März 2020 die Wahlen für das neue Presbyterium stattfinden, hielten wir es für eine gute Möglichkeit, schon jetzt nach neuen Leuten zu suchen“, meint Schütt.