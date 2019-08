Eltern in Düsseldorf : Die Einschulung – der ungewisse Schritt ins Leben

Wenn das eigene Kind eingeschult wird, fiebert die ganze Familie mit. Am coolsten bleibt die Hauptperson: das i-Dötzchen selbst.

Solch ein Schritt im Leben löst rückblickende Gedanken aus. An die Geburt des Kindes, das jetzt langsam groß wird, die erste Reise, die ersten Krabbelversuche, die Eingewöhnung in der Kita. Und nun dieser große Sprung in die nächste Lebensphase. Sieht mir gar nicht ähnlich, dass ich sentimental oder unruhig werde, zumal der Bereich Schule mit all seinen Facetten in unserer Familie tagtägliches Thema ist. Wenn es das eigene Kind betrifft, ist es doch etwas anderes.

Am gelassensten scheint unsere Tochter mit der Einschulung umzugehen. Natürlich ist da eine Erwartung in ihr, Neugier und Aufregung. Wir sprechen sie aber bewusst nicht ständig darauf an, um keine innere Unruhe entstehen zu lassen. Die allergrößte Ungewissheit, was da wohl auf sie zukommen mag, wurde ihr schon genommen. Wie manch andere Einzuschulende hat sie bereits am Ende der Sommerferien das Angebot der Grundschule genutzt, am offenen Ganztag teilzunehmen und auf dem Schulhof und in den OGS-Räumen zu spielen sowie Menschen und Abläufe kennenzulernen. Erst waren wir skeptisch, ob wir unserem Kind damit den Spaß an der Einschulung schmälern. Nun sind wir aber froh, der Empfehlung der Grundschule gefolgt zu sein. Und sie verkündete nach dem ersten Tag im Ferienprogramm der OGS: „Ist morgen wieder Schule? Mein erster Schultag war schön.“