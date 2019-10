Gastbeitrag Königsallee : Große Marken prägen heute die Einkaufsstraße

Düsseldorf Der Vorsitzende der IG Kö, Peter Wienen, betrachtet die Entwicklung des Handels auf der Straße. Große Luxusmarken sind dort heute gehäuft zu finden.

Wenn man heute Namen wie Sam’s, New Orleans, Café Bittner, Café Rütten, Victorian, Benrather Hof, Müller & Fest, Selbach, Slupinski, Fuchs-Greven hört, denkt man an die 60er und 70er Jahre auf der Königsallee. In den Parkbuchten standen BMW (Barockengel), Mercedes Adenauer, Porsche 911 und vielleicht ein Ferrari von Auto Becker.