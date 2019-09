Konflikt um 30-Meter-Skulptur in Düsseldorf : Die Einheitssäule sorgt für Zwietracht

Konflikt um 30-Meter-Skulptur in Düsseldorf

Düsseldorf Künstler wollen eine 30 Meter hohe Skulptur im Rheinpark aufstellen, die sich mit der Wiedervereinigung befasst. Bei der städtischen Kunstkommission fiel der Entwurf durch. Nimmt die Stadt das Geschenk trotzdem an?

Es ist ein Zeichen, das weit über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen wird: Am 3. Oktober 2020, dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, wird im Rheinpark eine 30 Meter hohe Skulptur eingeweiht. Nicht nur die Stadtoberen, sondern auch der Bundespräsident und andere Größen aus Politik und Wirtschaft kommen zur Eröffnung – und Düsseldorf verfügt über einen neuen künstlerischen Leuchtturm in bester Lage am Rheinufer.