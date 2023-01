Studie zum Verkehr Düsseldorfer stehen viel seltener im Stau

Was erstaunt: Düsseldorf kommt sogar seinem Ergebnis aus dem ersten Coronajahr 2020 (27) nahe, das von Lockdowns geprägt war. Wie sich die deutliche Verbesserung erklären lässt, ist schwer zu sagen. Auffallend ist, dass die B8, der sogenannte Lastring, von Mecumstraße bis Brehmplatz jetzt nicht mehr unter den Top-Staufallen in Deutschland auftaucht. (Andere besonders belastete Straßen weisen nun eine deutlich höhere Belastung auf als zuvor.) Noch Ende 2021 gab es wegen der Strecke Diskussionen in der Politik, in der CDU war der Ruf nach dem Bau der Ortsumgehung Oberbilk zur Entlastung der B8 wieder lauter geworden, zudem war die erneuerte Ampelschaltung kritisiert worden. Inwieweit es dort Verbesserungen gegeben hat und wie die Staulage generell bewertet wird, beantwortete die Stadt gestern auf Nachfrage unserer Redaktion noch nicht. Iko Tönjes vom Verkehrsclub Deutschland in Düsseldorf rät allerdings auch dazu, die Statistik mit Vorsicht zu genießen. So seien doch deutliche Ausschläge bei den ermittelten Werten im Jahresvergleich festzustellen. Das sehr schlechte Abschneiden Düsseldorfs 2021 sowie das gute ein Jahr später sollten deshalb nicht allzu hoch gehängt werden. „Da ist sicher auch eine Menge Zufall dabei.“