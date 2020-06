Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlkampf in Düsseldorf : Die SPD hat ihre Wahlstrategie fertig

Anfang Juni wurde Thomas Geisel offiziell im Dome zum OB-Kandidaten der SPD gewählt. Die Partei schickt lauter „Nachbarn“ ins Rennen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Verkehr, Wohnen und Altenpflege sind die zentralen Bausteine der Düsseldorfer Sozialdemokraten für den kommenden Wahlkampf. Sie treten jetzt überall in der Stadt als „Nachbarn“ auf.

Der Düsseldorfer SPD wäre es am liebsten gewesen, es hätte keine Fortsetzung der großen Koalition gegeben. Denn in der legt die CDU meist zu und die eigene Partei rutscht ab. Die Sozialdemokraten in der Landeshauptstadt wollten ein klareres Profil, mehr Rot, und damit runter von der Verliererstraße bei Wahl- und Umfrageergebnissen. Als im Dome Oberbürgermeister Thomas Geisel mit 95,5 Prozent zum OB-Kandidaten für die Wahl am 13. September gewählt wurde, präsentierten sich die Parteivertreter jedoch in positiver Stimmung und sehr selbstbewusst.

Das gehört an einem solchen Tag natürlich dazu, denn der Kandidat braucht Rückenwind und im Wahlkampf die Unterstützung der Basis. Aber der Optimismus wurde nicht nur bei der Abstimmung und den obligatorischen Standing Ovations demonstriert, sondern war auch bei den Gesprächen am Rande und den Fototerminen zu spüren. Die SPD traut sich in Düsseldorf was zu, das war erkennbar. Dass die Fraktion in den letzten Jahren einen eher blassen Eindruck gemacht hat, während sich die Grünen und noch mehr die FDP profilierten, wird heute professionell abgehakt. „Wie schillernd war denn die CDU-Fraktion unter Joachim Erwin“, fragt Geisel rhetorisch. Er dankt Fraktionschef Markus Raub, dass er für Mehrheiten gesorgt habe, mit denen er seine Ziele habe durchsetzen können. Im Falle der dritten Umweltspur und weiterer Entscheidungen notfalls auch mit den Linken und den Freien Wählern, weil die FDP nicht mitstimmen wollte.

Wie ist die Ausgangslage? Die SPD hat bei der letzten Kommunalwahl sechs Prozent dazugewonnen und kam auf 29,3 Prozent, die CDU verlor 5,9 Prozent, blieb mit 36,7 Prozent aber stärkste Fraktion des Stadtrates. Geisel gibt nun für die Partei 30 Prozent plus x als Wahlziel aus und für sich selbst jene rund 60 Prozent, mit denen er in der Stichwahl siegte. Auf das Kürzel SPD will Geisel bei den OB-Plakaten verzichten, als Listenführer und Ratskandidat sieht das anders aus. Die Kritik, dass sich der 56-Jährige von seiner Partei distanziere, stimmt also nicht – zumindest nicht ganz.

Als der 2013 in Düsseldorf unbekannte Geisel den Wahlkampf aufnahm, ging er strategisch vor. Die Bedürfnisse der Bürger wurden in Umfragen destilliert, das Wohnungsproblem landete ganz oben auf der Agenda. Hier hatte die schwarz-gelbe Mehrheit tatsächlich den Hebel zu spät herumgelegt, Geisel konnte punkten. Die Politik des massiven Wohnungsbaus wollen Geisel und die SPD fortsetzen, die CDU wird widersprechen und sich gegen eine zu starke Verdichtung stellen. Sie glaubt dabei die Bürger Düsseldorfs hinter sich, und die gleiche Zustimmung erhofft sie sich beim Zankapfel Umweltspuren oder dem umstrittenen Pop-up-Radweg am Rhein. CDU-OB-Kandidat Stephan Keller will zumindest die dritte, große Umweltspur von Wersten in die Stadt umgehend abschaffen, sollte er gewählt werden. Er will ein Gesamtkonzept mit Alternativen zum Auto.

Die SPD verzichtet laut Geisel dieses Mal auf Umfragen. Sie hat sich den Slogan „Nachbarn wählen“ für den Wahlkampf ausgesucht. Das passt generell gut zu Sozialdemokraten, die gerne bodenständig sind oder sich so geben. Strategisch wertvoll für sie ist das angestrebte Bürgerbegehren für den Erhalt preiswerten Wohnraums in Düsseldorf. Dadurch könnte mehr parteinahes Wählerklientel zur Urne gelockt werden. Am Tag der Kommunalwahl sollen die Bürger nämlich auch darüber entscheiden, ob es Milieuschutzsatzungen in ausgewählten Stadtvierteln geben soll. Die Satzungen haben den Zweck, Luxussanierungen und -modernisierungen oder Abrisse zu verhindern.

„Einkommensschwächere sollen nicht durch Wohlhabendere verdrängt werden“, schreibt die SPD unter der Kampagnen-nahen Überschrift „Nachbarn bleiben“ und sammelt nun Unterschriften für das Bürgerbegehren „Wohnen bleiben im Viertel“. So richtig dürfte es nicht ins Kalkül passen, dass der Stadtrat vor zwei Wochen auch mit den Stimmen der CDU ein Pilotprojekt für den Milieuschutz beschlossen hat.