Bessere Anschlüsse und Taktung : Die Düsseldorfer Rheinbahn überarbeitet ihren Fahrplan

Die Rheinbahn will ihren Fahrplan überarbeiten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Düsseldorf In einem großen Projekt sollen Anschlüsse und Taktung ab dem kommenden Jahr verbessert werden. Dadurch soll der Nahverkehr in Düsseldorf attraktiver werden. Die Rheinbahn will in den kommenden Jahren erheblich mehr Fahrgäste gewinnen.