Abiturienten : Wie viel Reife erfordert die Reifeprüfung?

Autorin Kerstin Roske arbeitet als Lehrerin am städtischen Luisen-Gymnasium. Sie unterrichtet Deutsch und Geschichte. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Lehrer-Kolumne Jugendliche leisten Erstaunliches, wenn sie sich einer mündlichen Prüfung stellen.

Es liegt was in der Luft. Auch wenn das Ereignis jedes Jahr wiederkommt und sich für manch einen Kollegen zum zwanzigsten Mal wiederholt, bleibt es für alle Beteiligten etwas Besonderes: die mündlichen Abiturprüfungen. Schülerinnen und Schüler, die sich womöglich schon in der Grundschule ausgerechnet haben, welchem Abiturjahrgang sie einmal angehören werden, und seitdem mit schwankendem Eifer auf dieses Ziel schauen, treffen auf Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit ihren Kursen und kurz vorher mit ihren mitprüfenden Kolleginnen und Kollegen auf diese Abschlussprüfungen vorbereiten.

Zunächst einmal: Herzlichen Glückwunsch an alle Abiturientinnen und Abiturienten. Ihr habt etwas Besonderes geleistet. An solch einem Prüfungstag sollte die Atmosphäre stimmen, schließlich befindet sich der junge Erwachsene in einer Ausnahmesituation. Also stehen nicht nur Wassergläser bereit und der Raum ist hergerichtet. Gedanken macht man sich auch darüber, mit welchen Worten man den Prüfling vom Vorbereitungs- zum Prüfungsraum geleitet. Im Raum gibt es noch einen Moment Gelegenheit, sich gedanklich zu sammeln, und dann gilt es.

So eine Prüfung ist nicht jedermanns Sache, man kann aber lernen, mit Prüfungssituationen umzugehen. Erfahrungsgemäß bringen Menschen auch von sich aus sehr unterschiedliche Nerven mit. Ich habe schon erlebt, dass der Prüfer nervöser war als der Prüfling.