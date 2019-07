Lehrer-Kolumne : Noten nicht überschätzen

Düsseldorf Es ist nicht lebensentscheidend vor den Sommerferien ein perfektes Zeugnis zu bekommen. Das Umfeld sollte dem Kind vor allem den Rücken stärken und mit ihm gemeinsam nach vorne schauen.

Nein, ist es in den allermeisten Fällen tatsächlich nicht. Selbstverständlich gibt es auch Noten im Leben, die mal über den weiteren Weg entscheiden können. Und als Lehrerin vergebe ich permanent Noten und möchte ihre Bedeutung nicht abtun. Doch lebenswichtig sind die meisten Noten, die man als Schüler erhält, nicht. Bevor es am Freitag Zeugnisse geben wird, sollten sich darum alle Beteiligten einmal vor Augen führen, ob sie diese Noten wirklich so hochhängen möchten, wie es oft geschieht. Auch wenn das leichter gesagt als getan ist. Gerade wenn das eigene Kind ein nicht so gutes Zeugnis mitbringt, ist es selbst schon unzufrieden damit. Dann hilft es, wenn das Umfeld dem Kind den Rücken stärkt und man gemeinsam nach vorne schaut. Letztlich ist das einzig Entscheidende, dass aus diesen Kindern freie, glückliche Menschen werden, die selbstbewusst ihren Weg gehen. Das muss übrigens nicht immer der gerade Weg zum Abitur sein.