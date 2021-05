Theater in Düsseldorf : Die Komödie bleibt doch noch an der Steinstraße

Düsseldorf Die Einigung über einen Mietvertrag mit dem Künstlerverein Malkasten steht noch aus. Jetzt wird auch nach weiteren Alternativstandorten gesucht. Der neue Spielplan ist fast fertig.

Für den Sommer hatte Verena Wüstkamp den Umzug der Komödie in den Malkasten anvisiert.Kostenpflichtiger Inhalt Die neue Geschäftsführerin der Boulevardbühne kann jedoch noch nicht Vollzug melden, die Verhandlungen mit dem Künstlerverein an der Jacobistraße laufen noch. Deswegen wird die Komödie bis zum Jahresende an der Steinstraße weiterspielen. „Ich bin dem Eigentümer B&L sehr dankbar, dass dies möglich ist“, so Wüstkamp.