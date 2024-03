Wahlkampf in Düsseldorf Die Düsseldorfer Kandidaten für Europa – und ihre Chancen

Thomas Geisel (Bündnis Sahra Wagenknecht), Listenplatz 2 Der ehemalige Oberbürgermeister hatte Anfang des Jahres mit seinem Austritt aus der SPD und dem Kostenpflichtiger Inhalt Wechsel zur Wagenknecht-Partei für Schlagzeilen gesorgt. Ein Grund dafür waren Geisels Position zum Krieg in der Ukraine. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Geisel einen Beitrag mit dem neuen Parteikollegen Stefan Grüll (vormals FDP), wonach der Krieg unverzüglich auf dem Verhandlungswege beendet werden müsse. Das dürfe nicht ausgeschlossen werden, „bis Russland besiegt ist oder die Ukraine in Verhandlungen einwilligt“. Geisel und Grüll kommen zum Schluss: „Ein belastbarer Frieden kann nur erreicht werden, wenn Russland Teil eines Systems gemeinsamer Sicherheit ist.“ So weit Strack-Zimmermann und Geisel auch bereits in Düsseldorf in vielen Punkten auseinanderlagen – heute liegen sie sich sogar diametral entgegen. Aufeinandertreffen werden sie künftig in Brüssel: Denn auch Geisel hat seinen Sitz mit Platz zwei auf der Liste seiner Partei quasi sicher, zumal laut Insa-Umfragen zuletzt 5,5 Prozent der Stimmen auf die Wagenknecht-Partei vielen.