Veranstaltungen in Düsseldorf : Die Jonges standen beinahe schon wieder im Regen

Düsseldorf Die Open-Air-Veranstaltungen der Jonges im Strandclub Treibgut sind schon mehrfach dem Regen zum Opfer gefallen. Jetzt war es beinahe wieder so weit, doch kurz nach der Absage wurde ein Ersatz-Ort gefunden.

Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven ist in der Stadtgesellschaft gut vernetzt, bei Petrus scheint er aber keinen Stein im Brett zu haben. Am Montag musste der Heimatverein Düsseldorfer Jonges die für Dienstag geplante Verleihung des „Förderpreises für Architektur“ im Strandclub Treibgut absagen – wegen einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Kurzfristig konnte man aber noch Räume in der Hochschule Düsseldorf finden – Glück im Unglück also.