Bürgerdialog in Düsseldorf : Hammer wollen einen Supermarkt

Vor der Diskussion in der Gesamtschule sprach der Oberbürgermeister in Hamm auf dem Platz De Blaak mit Bürgern. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zum 35. Mal hat Thomas Geisel das Gespräch mit Bürgern eines Stadtteils gesucht. Diesmal hat er eine Runde durch den dörflichsten Teil Düsseldorfs gemacht, bevor er sich in der Hulda-Pankok-Gesamtschule den Fragen stellte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Viel Zeit bleibt dem Oberbürgermeister nicht für seinen Rundgang, den er normalerweise vor dem Gespräch mit den Bürgern unternimmt. Ein paar Schritte durch Hamm, vom S-Bahnhof zum Dorfplatz, bevor Thomas Geisel zurück ins Auto muss, um pünktlich in der Hulda-Pankok-Gesamtschule in Bilk zu sein. Zum ersten Mal findet der OB-Dialog nicht in dem Stadtteil statt, um den es geht. In Hamm hat es einfach keinen Raum gegeben mit ausreichend Platz. „Ich bedauere es ein bisschen, dass wir nicht in Hamm sind“, sagt Geisel bei der Begrüßung. Umso bemerkenswerter findet er es, dass so viele Menschen den Weg auf sich genommen haben an die Brinckmannstraße, und er verspricht, „dass wir trotzdem noch mal einen richtigen OB-Dialog machen in Hamm“. Das sind die wichtigsten Themen:

Schwerlastverkehr Michael Küpper wohnt am Kuhtor. Immer wieder erlebt er, dass 40-Tonner auf der Hammer Dorfstraße mühsam wenden, weil sie nicht weiterkommen. „Mein Zaun ist schon vier Mal niedergerissen worden“, sagt Küpper. „Welche Möglichkeit haben wir, die Durchfahrt zu unterbinden?“ Kaum drei Meter sei die kleine Unterführung unter dem S-Bahnhof hoch, zuletzt hat sich im September ein Lkw festgefahren. „Wir brauchen einen Hinweis, auch auf Englisch, vielleicht schon am Ortseingang“, schlägt Geisel vor, der außerdem an kleine bauliche Gestaltungen des Straßenraums denkt, „damit zumindest die 40-Tonner nicht mehr durchkommen“, sagt Geisel, der aber nicht bedenkt, dass es in Hamm viele Gartenbaubetriebe gibt.

Info Der nächste Termin ist in Vennhausen Idee Zehn Stadtteilgespräche macht Thomas Geisel pro Jahr. Dann können Anwohner Anregungen geben und mit dem Oberbürgermeister über Probleme diskutieren Termin Der nächste OB-Dialog findet voraussichtlich am 3. Dezember in Vennhausen statt.

Stau Morgens ist die Südbrücke dicht, viele nutzen Aderkirchweg und Fährstraße als Abkürzung. Das Thema Kontrolle werde überall angesprochen, sagt Geisel, „die meisten Menschen verhalten sich rechtstreu“. Kontrollen seien schwierig, weil es Personalengpässe gebe. Außerdem vermissen die Hammer ein Verkehrskonzept für den Hafen.

Fahrrad Defizite bei Markierungen und der Radwegeausbau von Hamm in die Innenstadt liegt Markus Peters am Herzen. „Es geht um Fährstraße und Aderkirchweg“, sagt Peters, der sich eine bauliche Abtrennung zur Fahrbahn wünscht, zumal auch viele Kinder über die Wege in die Schule fahren. „Breiter machen können wir die Straße nicht“, sagt Geisel, „und für den Autoverkehr sperren können wir die Straßen auch nicht.“

Unterführung Eine Menge Geld wird in die Hand genommen für den Ausbau der Unterführung am Aderkirchweg, „doch Lärmschutz gibt es nicht“, sagt ein Anwohner, der mit Gutachten vertröstet wurde. „Als Bürger steht man ohnmächtig vor solchen Entwicklungen, obwohl gut 20 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Wenn nicht jetzt an Lärmschutz gedacht wird, können wir das die nächsten 20, 30 Jahre vergessen“, sagt der Anwohner. Dass der Bereich ein Lärmschwerpunkt ist, das sei aber noch nicht an Geisel herangetragen worden. Der Ortskern von Hamm befinde sich woanders „und eine Lärmschutzwand sieht ja auch nicht schön aus“, sagt der OB.