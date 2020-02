Resozialisierung in Düsseldorf : Diakonie übt scharfe Kritik an der Justizvollzugsanstalt

Düsseldorf Weil ein Projekt zur Haftverkürzung nicht fortgesetzt wird, fürchtet der Verband um die Resozialisierung.

„2017, also im letzten Jahr unseres Projekts, haben wir an 157 Fällen gearbeitet. In 70 Fällen waren wir erfolgreich, konnten erreichen, dass Angehörige die Geldstrafen bezahlten oder Schuldner eine Ratenzahlung einräumten. 4084 Hafttage wurden so eingespart“, rechnet Carola Schüler, Leiterin der evangelischen Gefangenenfürsorge, vor. Mehr als 530.000 Euro habe der Staat alleine in diesem Jahr durch die Reduzierung von Hafttagen einsparen können. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum wir diese Arbeit – trotz zunächst ganz anderer Signale – seit mehr als zwei Jahren nicht fortsetzen dürfen, obwohl für genau diese JVA-Projekte aktuell 318.400 Euro in den NRW-Haushalt eingestellt wurden“, sagt Pfarrer Thorsten Nolting, Vorstandschef der Diakonie. Tatsächlich hatte sich der Wohlfahrtsverband 2017 um die Fortsetzung des von ihm seit 2010 betreuten Haftverkürzungsprojekts beworben. „Leider vergeblich“, sagt Nolting. Andere Träger seien in der Düsseldorfer JVA nicht an die Stelle der Diakonie getreten, so dass das Projekt nun in Teilen brach liege. „Das ist der Resozialisierung von Inhaftierten nicht förderlich“.