Kolumne zur Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : Die CDU will sich nicht hetzen lassen

Düsseldorf Nun haben auch die Grünen ihren OB-Kandidaten gefunden. Die CDU bleibt bei ihrem Zeitplan – und wartet ab. Sie sieht einen späten Wahlkampf-Start als Vorteil.

Die CDU ist damit der Nachzügler unter den vier größten Fraktionen im Stadtrat – Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) hatte bereits seine erneute Kandidatur angekündigt. Wenn man dem CDU-Kreisvorsitzenden Thomas Jarzombek glauben mag, ist die Partei mit dieser Rolle nicht unglücklich. Die Neuigkeiten bei den Grünen hätten den Zeitplan nicht verändert, sagt Jarzombek. In der Tat haben die Wahlkampf-Strategen der CDU schon früh entschieden, dass sie spät küren wollen. Ein zu langer Wahlkampf, so die Überlegung, kann sich abnutzen. Dazu kommt, dass die Wähler kurzentschlossen sind – das hat die CDU zuletzt positiv wie negativ erfahren: Beim letzten OB-Wahlkampf ging CDU-Mann Dirk Elbers sogar noch mit Vorsprung in der Stichwahl, um gegen Geisel zu verlieren. Bei der Landtagswahl andererseits gelang der CDU durch einen starken Schlusssprint die Trendwende.

In der politischen Szene sind viele überzeugt, dass Olaf Lehne antreten wird. Der Landtagsabgeordnete, der auch als Rotes-Kreuz-Vorsitzender bekannt ist, wäre so jemand, den man nicht groß vorstellen müsste. Ratsherr Andreas-Paul Stieber, dem auch Interesse nachgesagt wurde, soll zurückgezogen haben. Der Kölner Stadtdirektor Stephan Keller, den viele gern gesehen hätten, will nicht. Und für die Partei-Talente Angela Erwin und Christian Zaum dürfte die Kandidatur zu früh kommen. Ende des Monats will die CDU sich äußern.