Begegnungszentrum : Das „Haus der Kulturen“ soll ins Junge Schauspiel

Monika Lent-Öztürk vor dem Jungen Schauspiel an der Münsterstraße. „Ich hoffe, dass wir hier das Haus der Kulturen eröffnen“, sagt sie. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Ampel-Bündnis setzt auf den Standort Münsterstraße. Obwohl über den Umzug der Spielstätte noch nicht endgültig entschieden ist, soll der Rat einen Förderantrag stellen.

Die Pläne für ein Düsseldorfer „Haus der Kulturen“ werden konkret. In der Ratssitzung am 19. September wird das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP den Antrag „Chance für ein ,Haus der Kulturen’ jetzt nutzen“ zur Abstimmung stellen. Darin beauftragt die Mehrheit die Verwaltung, für die geplante Begegnungsstätte ein „Nutzungskonzept am Standort des Jungen Schauspiels an der Münsterstraße 446 ... weiter zu konkretisieren“. Bereits am morgigen Freitag wird sich ein Trägerverein gründen, der das Zentrum künftig betreiben soll. „Wir sind sicher, dass ein solches für alle Bürger offenes Haus wichtige Impulse in die Stadtgesellschaft senden wird“, sagt Monika Lent-Öztürk vom Verein Mosaik, dessen Ziel die Förderung des interkulturellen Dialogs in der Landeshauptstadt ist.

Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Info Seit 2014 in der Diskussion Definition Das „Haus der Kulturen“ soll ein interkulturelles und internationales Begegnungs-, Bildungs-, Informations-, Kunst-, Kultur- und Veranstaltungszentrum sein. „Es wird überparteilich und überkonfessionell und kein Selbsthilfezentrum sein“, präzisierte Koch im Integrationsrat. Zeitschiene Die Ampel machte das Projekt 2014 zum Bestandteil ihrer Kooperationsvereinbarung. Seitdem gab es zahlreiche Treffen und Beteiligungsforen.

Das Konzept Das Projekt „Haus der Kulturen“ soll unter anderem mit Workshops, Diskussionen, Musik- und Tanzveranstaltungen, mehrsprachigen Lesungen und Kochkursen den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund fördern. Darüber hinaus wird es der zentrale Anlaufpunkt für die Düsseldorfer Migrantenorganisationen. Vorbilder gibt es in zahlreichen Städten. „Besonders die Häuser in Lübeck, Bern und Berlin haben uns inspiriert“, sagt Lent-Öztürk. Im Integrationsrat berichtete am Mittwochabend die Leiterin des Integrationsamtes, Miriam Koch, über einen Workshop Ende August, an dem rund 120 Interessierte teilgenommen hatten. Dort sei unter anderem über die Konkretisierung des Konzepts, den Namen des Hauses und die Machbarkeitsstudie diskutiert worden.

Die Förderung Für Überraschung dürfte die Eile sorgen, mit der das Projekt nun in den Stadtrat kommt. „Eigentlich machen wir den übernächsten vor dem nächsten Schritt, aber es droht sonst der Verlust erheblicher Fördergelder, das konnten wir nicht verantworten“, sagt Manfred Neuenhaus. Der FDP-Fraktionschef betont allerdings, dass das Vorhaben („wir halten viel von diesem Projekt“) unter einem Vorbehalt stehe, da es „über den Umzug des Jungen Schauspiels noch keine verbindliche Entscheidung gibt“. Auch Clara Gerlach, kulturpolitische Sprecherin der Grünen, hält den Antrag für geboten. „Es gibt einen Städtebau-Fördertopf von Land und Bund für Projekte, die der sozialen Integration im Quartier dienen, aus dem wir bis zu vier Millionen Euro erhalten können. Das wäre ein Großteil dessen, was uns die Errichtung des Hauses kosten würde“, sagt die Ratsfrau. Auch Koch stellte im Integrationsrat klar, dass der Antrag sehr rasch gestellt werden muss, da dieser spezielle Fördertopf bald auslaufe.