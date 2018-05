Neues Sicherheitskonzept: Die Düsseldorfer Altstadt ist sicherer geworden

Düsseldorf Die Zahl der Straftaten ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gesunken. Dies zeigt eine Anfrage der Grünen im Landtag. Das neue Sicherheitskonzept hat sich offenbar bewährt. Die Polizeipräsenz soll hoch bleiben.

Die Polizei verzeichnet erheblich weniger Kriminalität in der Altstadt. Im Jahr 2017 gab es insgesamt einen Rückgang der Straftaten um 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015, in absoluten Zahlen sind das rund 1000 Straftaten weniger (2017: 2300). Die Kriminalstatistik, die nach bundesweit einheitlichen Richtlinien die Delikte erfasst, verzeichnet in einigen Feldern eine noch stärkere Verbesserung: Demnach gab es im Bereich der Raubdelikte und der räuberischen Erpressung einen Rückgang von 70 Prozent, Straßenkriminalität und Diebstahlsdelikte haben in der Altstadt um rund 45 Prozent abgenommen.