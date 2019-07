Homosexueller Schwimmverein Düsseldorf Dolphins : Sportlicher Ehrgeiz und enger Zusammenhalt

Düsseldorf Die Düsseldorf Dolphins sind ein schwul-lesbischer Schwimmverein. Der Wettkampfgedanke ist ebenso wichtig wie Teamgeist und Freundschaft.

„Die Pause ist vorbei. Weiter geht’s!“ Mit verschränkten Armen steht Stefan Zanders am Beckenrand und schaut streng auf die Gruppe Schwimmer vor ihm im Wasser. „Meistens sind hier alle sehr motiviert, aber ab und zu muss man die Leute etwas antreiben“, sagt er mit einem Lachen. Der ehemalige Turniertänzer ist einer von zehn Übungsleitern des Schwimmvereins Düsseldorf Dolphins.

Seit ihrer Gründung 1996 haben sich die Düsseldorf Dolphins deutlich vergrößert. „Wir sind damals mit circa 15 Leuten gestartet und haben heute gut 100 Schwimmer“, erzählt Sabine Sangel, die von Anfang an mit dabei war.

Neben der sportlichen Seite stand bei der Gründung auch ein weiterer Aspekt im Zentrum des aus der schwulen und lesbischen Community hervorgegangenen Vereins: die Gemeinschaft. Nach wie vor sind die Dolphins ein fester Anlaufpunkt für Homosexuelle in Düsseldorf. „Gerade für die Leute, die neu in die Stadt gezogen sind, Lust auf Sport haben und nach Anschluss suchen, sind wir immer wieder ein Auffangbecken“, sagt Philipp Rüßmann, der Vorsitzende des Vereins. „Bei uns geht es deswegen um mehr als nur das Schwimmen. Nach dem Training unternehmen wir gerne noch etwas zusammen, machen Ausflüge und veranstalten zum Beispiel ein Sommerfest.“ Marteijn Fietje ist aus den Niederlanden nach Düsseldorf gezogen, weil sein Partner in der Landeshauptstadt arbeitet und fühlte sich sofort gut bei den Dolphins aufgehoben: „Hier kann ich häufig trainieren und gleichzeitig ist der Verein wie eine große Familie.“