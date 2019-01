Debatte um Laternen: Diskussion um Gasbeleuchtung jetzt online

Düsseldorf Dirk Bommes soll als Gaslaternenkoordinator weitere Anregungen entgegennehmen.

(pes-) Viele Fragen, Ideen und Ergänzungen haben die Düsseldorfer in der Diskussion um die Zukunft der Gasbeleuchtung beigesteuert. Jetzt ist die gesamte Debatte online verfügbar unter www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement.

Der Auswertungsbericht aller Hinweise aus der Bevölkerung soll als Grundlage für den weiteren Prozess dienen, der zur Fortschreibung des Masterplans „Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung“ führen soll. Um einen konstruktiven Dialog zwischen Politik, Stadtverwaltung und Bürgerschaft zu ermöglichen, wurden zwei Veranstaltungen von der Beteiligungs-Agentur Zebralog im Auftrag der Stadt Düsseldorf organisiert, bei denen die Bürger die Punkte hinterlegen konnten, die ihnen wichtig waren. „Die Zukunft der Gasbeleuchtung in unserer Stadt hat einen großen Stellenwert für mich. Daher habe ich in meinem Dezernat für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen einen zentralen Ansprechpartner zu diesem Thema benannt“, sagt Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. Dirk Bommes ist ab sofort offizieller Gaslaternenkoordinator. Er wird als neuer Ansprechpartner zur Verfügung stehen, weitere Anregungen entgegennehmen, sie an die entsprechenden Stellen weiterleiten und die Kommunikation steuern. Unterstützung bekommt er dabei von einem Lenkungskreis, der auch die inhaltliche Steuerung des Prozesses übernimmt. Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Bürgerinitiativen sowie aus externen Experten zusammen. Die Arbeitskreise werden zur Hälfte aus Vertretern der Verwaltung und Experten sowie zur Hälfte aus Vertretern der Bürgerinitiativen gebildet.