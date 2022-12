Groß-Events in Düsseldorf Die Destination Düsseldorf wird 2023 weiter wachsen

Die Destination Düsseldorf (DD) blickt gespannt und gleichzeitig respektvoll auf 2023. „Vieles deutet aber darauf hin, dass das neue Jahr noch anspruchsvoller werden wird als das hinter uns liegende“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung, Thomas Kötter. „Bei der DD laufen die Vorbereitungen schon seit Wochen wieder auf Hochtouren. Wir sind fest entschlossen, unsere großen Events wieder erfolgreich durchzuführen. Wie alle Akteure im Eventgeschäft spüren aber auch wir die Last der steigenden Kosten in Kombination mit schwieriger zu planenden Erlösen. Hier braucht es kreative Lösungen und neue Partner und Sponsoren. Es wird also auch 2023 nicht langweilig.“