Nachrichten : Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 98

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat die Corona-Zahlen vom 17. Januar bekanntgegeben.

Mit Stand Sonntag, 17. Januar, wurde seit dem 3. März bei insgesamt 14.953 (+82) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 528 (-55) Menschen sind aktuell infiziert, davon werden 151 (-1) in Krankenhäusern behandelt, 35 (+0) auf Intensivstationen.14.264 (+137) Personen gelten als genesen. 161 (+0) Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Am Samstag, 16. Januar, wurden in Düsseldorf 667 Personen (mobil) geimpft. Seit dem 27. Dezember erhielten damit 8631 Düsseldorfer eine Impfung.