Parteitag mit Vorstandswahl : Die Düsseldorfer CDU setzt weiter auf ihr Führungstrio

Düsseldorf Thomas Jarzombek bleibt Chef der Düsseldorfer Christdemokraten. Vize Angela Erwin muss Stimmverluste hinnehmen.

Bei der Düsseldorfer CDU herrschen stabile Verhältnisse: Der Kreisvorsitzende Thomas Jarzombek wurde am Mittwochabend mit einem Ergebnis im Amt bestätigt, das einigen sicherlich bekannt vorgekommen ist. Der Bundestagsabgeordnete hatte vor zwei Jahren 82,5 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, dieses Resultat fuhr er nun auch im Cecilien-Gymnasium in Oberkassel ein. 275 Delegierte gaben ihre Stimme ab, 227 stimmten für den Politiker aus dem Düsseldorfer Norden.

Die Kommunalwahl 2020 bestimmte Jarzombeks Rede, er griff Oberbürgermeister Thomas Geisel an. Dass ihn einige in der SPD nicht mehr im Vorstand haben wollte, griff er genüsslich auf. „Wenn ihm die eigene Partei nicht vertraut, wie sollen ihm dann die Düsseldorfer vertrauen“, fragte der CDU-Chef. Mit dem Amtsbonus sei es bei einer Wahl nicht so einfach, die Erfahrung habe die CDU selbst machen müssen. Geisel sei selbst sein größtes Problem. Er habe sich um die Rheinbahn nicht richtig gekümmert, offenbar auch, weil er zu viele Aufsichtsratsmandate habe. „Wenn man alles machen will, kriegt man gar nichts“, meinte Jarzombek.