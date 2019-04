Tag des Ehrenamtes : Ein aktives Zeichen gegen Egoismus

Die Caritas Düsseldorf feiert bei der Rheinischen Post den Tag des Ehrenamtes. Auf die Frage, warum Menschen freiwillig ihre Freizeit für andere opfern, geben alle Engagierten sehr ähnliche Antworten.

Ehrenämter sind vielfältig. Es gibt Menschen, die sich in ihrer Freizeit in der Wohnungslosenhilfe engagieren. Andere, die eine geflüchtete Familie bei ihrem Start in ihr neues Leben in Deutschland unterstützen. Und wieder ein anderer sorgt jedes Wochenende für ein geselliges Miteinander im örtlichen Zentrum plus, hilft der Gemeinde bei der Vorbereitung der Kommunionskinder oder geht einfach der älteren Nachbarin bei ihrem Wocheneinkauf zur Hand. Auf die Frage, warum sie ihre Freizeit so bereitwillig für andere Menschen einsetzen, geben Ehrenamtler jedoch alle sehr ähnliche Antworten. „Weil es mir einen Sinn im Leben gibt, durch die Freude, die durch die Menschen zurückkommt. Das ist für mich eines der höchsten Güter auf Erden“, sagt Martina Becker.