Hauptbahnhof Düsseldorf : Bundespolizei nimmt 16-Jährigen mit Drogen fest

Düsseldorf Als ein 16-Jähriger von Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Düsseldorf gebeten wurde, seinen Ausweis zu zeigen, ergriff er die Flucht. Warum, erfuhren die Polizisten, nachdem sie ihn durchsucht hatten.

Das Verhalten eines 16 Jahre alten Jugendlichen war Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Düsseldorf am Freitagabend gegen 18.25 Uhr sofort seltsam vorgekommen. Als sie ihn nach seinem Ausweis fragen, sagte er zunächst, er habe keinen dabei, verstrickte sich dann jedoch sehr schnell in widersprüchliche Aussagen. Und plötzlich rannte er einfach weg.