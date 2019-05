Projekt „Komm auf Tour“ : Im Sprinter-Werk eigene Stärken entdeckt

Düsseldorf Die Bürgerstiftung beteiligt sich mit 20.000 Euro am Projekt „Komm auf Tour“.

(tino) Ouafue und Eyüb wissen schon ganz genau, was sie später mal werden wollen. Die Zwölfjährige Ouafue hat sich auf Tierärztin festgelegt, Eyüb haben es die dicken Motoren angetan. „Ich will mal Bus- oder Lkw-Fahrer werden“, meint der 13-jährige Eyüb.

So fokussiert auf den späteren Arbeitsweg sind aber nur die wenigsten Jugendlichen. Viele Schüler können Fragen über sich selbst nicht beantworten. Was sind eigentlich meine Stärken? Was kann ich gut? Bin ich kreativ? Handwerklich begabt? Kommunikativ? „Aber nur wenn ich weiß, was ich mag, kann ich etwas lernen, das mir keinen Frust bereitet. Nur das, was ich liebe, mache ich wirklich gut“, meint auch Christoph Sochart, Geschäftsführer der Stiftung Pro Ausbildung.

Um die Lücke in der Selbsterkenntnis der Heranwachsenden zu schließen, werden an vier Tagen 720 Schüler bei der Aktion im Mercedes-Werk „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ mitmachen. Pro Tag durchlaufen 180 Jungen und Mädchen einen Parcours mit sechs Stationen, bei dem Impulse gesetzt werden, um Schüler frühzeitig und geschlechtersensibel in ihrer Berufsorientierung zu unterstützen. Das Projekt richtet sich vorrangig an siebte und achte Klassen aller Schulformen. „Komm auf Tour“ ist bereits zum zwölften Mal in der Landeshauptstadt, erstmals unterstützt die Bürgerstiftung das Projekt mit 20 000 Euro. „Im Mentorenprojekt ‚Sprungbrett‘ begleite ich junge Menschen mit besonderem Förderungsbedarf auf ihrem Weg in den Beruf“, sagt Karl Cramer von der Bürgerstiftung. „Dieses Projekt passt hervorragend zu ‚Komm auf Tour’, denn auch hier bekommen junge Menschen die Chance, ein Bild von sich selbst zu erhalten.“