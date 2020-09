Immobilien in Düsseldorf : Die Blaue Tür kehrt ins Rathaus zurück

Immobilien in Düsseldorf

Nach rund fünfwöchiger Restaurierung ist die "Blaue Tür" an ihren Platz im Düsseldorfer Rathaus zurückgekehrt. Foto: Michael Gstettenbauer/Michael Gstettenbauer/Stadt Düsseldorf

Altstadt Die notwendige Restaurierung erfolgte im Zuge der Sanierung des Rathauses. Die Fertigstellung der bei Touristen für ein Fotomotiv beliebten Tür erfolgte in knapp fünf Wochen.

Nach rund fünfwöchiger Restaurierung ist die „Blaue Tür“ an ihren Platz im Düsseldorfer Rathaus zurückgekehrt. Die Tür, die im Laufe der Jahre zu einem beliebten Fotomotiv geworden ist, war im Zuge der umfassenden Sanierungsarbeiten an der Fassade des historischen Rathauses abmontiert und durch eine Fachfirma aufwändig instandgesetzt worden.

Die zweiflügelige Eichenholztür befindet sich am Ostflügel des Rathauses auf der Südseite zum Marktplatz. Sie ist auf der Außenseite farbig (monochrom blau) gefasst, die Innenseite ist weiß lackiert. Im Rahmen der Restaurierung wurden diverse Arbeiten vorgenommen. So wurden fäulnisgeschädigte Bereiche durch Holz gleicher Art und Textur insbesondere im bodennahen Bereich des Blendrahmens fachgerecht ersetzt. Nach außen fallende Fugen sollen fortan das Eindringen von Wasser vermeiden. Die Risse wurden mit Eichenholz ausgeleimt. Verriegelung und Schließblech wurden passgenau eingesetzt. Nach dem vorsichtigen Anschliff der vorhandenen Lackierung bis auf den tragfähigen Grund wurde zudem eine deckende Lackierung mit langöligem Alkydharzlack vorgenommen.

Die Restaurierung der Tür erfolgte durch eine Fachfirma in Abstimmung und nach den Vorgaben des Institutes für Denkmalschutz und Denkmalpflege. Dementsprechend wurden auch ein Fachplanungsbüro für Denkmalpflege sowie das Amt für Denkmalpflege einbezogen.

Das Alte Düsseldorfer Rathaus am Marktplatz 1 mit seinem markanten Turm sowie den zwei Giebeln wurde zwischen 1570 und 1573 errichtet. Der Haupteingang befand sich zu dieser Zeit direkt am Turm – noch heute ist im Mauerwerk der Bereich der ehemaligen Tür erkennbar. 1749 entschloss man sich zu einer Modernisierung des Gebäudes. Nach Plänen des vor allem in Aachen tätigen Architekten Johann Joseph Couven, der unter anderem auch Schloss Jägerhof entwarf, wurde links des Turmes nicht nur der Balkon eingebaut, sondern auch der Eingangsbereich direkt unter den Balkon verlegt. Zudem wurde das Gebäude verputzt, die Fensterformen und die Giebel wurden verändert.