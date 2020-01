Serie Stadtteile International : Die Bismarckstraße gehört den Griechen

Stadtmitte Unweit des Hauptbahnhofes gibt es viele Restaurants, Tavernen und Konditoreien. Es existiert sogar ein griechischer Radiosender.

Auch wenn rund 3000 Kilometer Athen und Düsseldorf trennen, kann trotz dessen ein Stück griechisches Heimatgefühl erlebt werden. Nur wo? Das griechische Viertel befindet sich fußläufig sieben Minuten vom Hauptbahnhof.

In Düsseldorf leben viele verschieden Nationen. Jede prägt die Stadt mit ihrer Kultur. Ob Marokkaner, Türken oder Japaner, die zu den größten zugezogenen Gruppen in Düsseldorf gehören, zählen auch die Griechen dazu. Sie sind nach Angaben der Stadt (Stand: 2017) die zweitbevölkerungsstärkste Nation in Düsseldorf. Dank einer Reihe von griechischen Restaurants und Cafés können auch sie sich ein bisschen wie zu Hause fühlen. Insgesamt 24 griechische Unternehmen sind im Handelsregister eingetragen, und laut einer IHK-Studie (ausländische Unternehmen im IHK-Bezirk Düsseldorf, 2017) gibt es etwa 470 Kleingewerbetreibende. Viele der griechischen Geschäfte befinden sich an der Bismarckstraße, etwa 500 Meter vom Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt.

Info Neujahrsfest im Theatermuseum Termin Im Theatermuseum an der Jägerhofstraße 1 feiert die Deutsch-Griechische Gesellschaft am Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr, ihr Neujahrsfest mit der Sängerin Pelagia Psaltopoulou. Voranmeldung unter info@de-gr-gesellschaft.com.



Kontakt Die Griechische Gemeinde Düsseldorf auf Facebook: www.facebook.com/griechischegemeindedus/

Neben den Restaurants, zu denen beispielsweise die Taverne Rhodos zählt, gibt es auch Konditoreien, Cafés sowie ein Tauf- und Hochzeitsmodengeschäft und einige Reise- und Übersetzungsbüros. Was wäre aber ein griechisches Viertel ohne Bougatsa, ein griechisches Gebäck aus Blätterteig, dass sowohl als Süßspeise mit Crème oder Grießpudding als auch herzhaft mit Käse-, Hackfleisch- oder Spinatfüllung zubereitet werden kann. Die gibt es beispielsweise in der Konditorei Byzantio (mit angeschlossenem Café) im Haus Bismarckstraße 68. Wer dort am Tresen steht, wird mit griechischem Gebäck geradezu überschüttet. Ob in Zuckersirup getränkte Blätterteigrollen, Baklava mit Walnüssen oder Pistazien, honigsüßer Rührkuchen aus Eiern und Grieß, Revani, luftige Éclairs, üppige Crème-Rollen und feines Gebäck sowie farbenfrohe griechische Torten: Seit 1994 verkaufen und beliefern der Geschäftsinhaber Dimitiros Kanelis und seine Frau Lenia das eigene sowie auch andere griechische Kaffees in NRW mit süßen Waren. „Wir haben etwa 50 verschiedene Sorten. Mit salzigem Gebäck sogar mehr als 60. Und alles wird mit der Hand traditionell gebacken“, sagt Dimitiros Kanelis. Nicht weit von der Konditorei entfernt befindet sich schräg gegenüber eine griechische Radiostation. Der griechische Sender „Radio 0211“ liegt in der dritten Etage eines Gebäudes, in dem sich auch die Büroräume des Steuerberaters Aristofanis Osmanlis befinden. Es war auch Osmanlis Idee, einen deutsch-griechischen Radiosender auf Sendung gehen zu lassen, um eine Verbindung zwischen der griechischen Community und den Deutschen herzustellen, wie er sagt. Gegründet wurde der Sender am 2. November 2012, daher auch der Name „Radio 0211“. Natürlich nicht zuletzt wegen der Düsseldorfer Vorwahlnummer.

