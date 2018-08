Die besten Tipps fürs Wochenende in Düsseldorf

Freizeit-Tipps für Düsseldorf : Wochenende!

Düsseldorf Pferderennen, Weinfest, Rockkonzert – Am Wochenende ist wieder eine Menge los in Düsseldorf. Wir haben die besten Tipps für Sie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Wie sich Dauerregen anfühlt, dürften die Düsseldorfer längst vergessen haben. Aber wir erinnern uns an viele gute Freizeitaktionen in der Stadt. Hier einige Tipps.

Weinsommer Der Marktplatz vor dem Rathaus ist zurzeit eine große Wein-Genuss-Zone. Die Winzer bieten eine Vielzahl an Rebsorten und Weingenüssen an, so dass jeder Besucher die gute Möglichkeit hat, sich über rheinland-pfälzische Weine und die Anbaugebiete zu informieren. In festlicher Stimmung kann probiert und zugehört werden, wenn die Weinerzeuger erzählen, was über Wein und die rheinland-pfälzischen Anbaugebiete wichtig ist. Dazu gibt es Kulinarisches und Live-Musik. Geöffnet ist der Weinsommer heute von 14 von 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Airlebnis Ferienzeit ist Reisezeit und viele Urlauber zieht es an den Strand. Doch auch, wer zu Hause geblieben ist oder den Urlaub noch vor sich hat, kommt beim Familien-Airlebnis „Strandurlaub“ auf den Geschmack. Am Sonntag lädt der Flughafen von 11 bis 18 Uhr mit vielen Aktionen auf der Abflugebene des Düsseldorfer Flughafens kleine und große Besucher zum Mitmachen und Verweilen ein. Es gibt Rundfahrten über das Gelände, viele unterhaltsame Spiel-Aktionen für Kinder und Gastro-Angebote. Der Eintritt zu diesem Airlebnis-Strandurlaub ist frei.

Fortuna-Familientag Die Vorfreude auf die erste Spielzeit im Oberhaus wächst und wächst mit jedem Tag. Schon vor dem ersten Spieltag checkt die Fortuna in die erste Liga ein und lädt für Samstag in Fortunas Geburtsstätte am Flinger Broich zur Saisoneröffnung ein. Zum Programm des Erstliga-Check-In gehört ein Straßenfest, Besuche der Profis, ihre Vorstellung auf der Bühne und zahlreiche Stände und Mitmach-Module. Die Spieler schreiben Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung. Außerdem bekommt es die Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel mit einem internationalen Gegner zu tun – zwei Wochen vor dem DFB-Pokal wartet mit den AC Florenz im Paul-Janes-Stadion in Flingern ein echtes Top-Team auf die Rot-Weißen. Eine Fanparty, auf der sich die Spieler unter die Anhänger des Traditionsvereins mischen, rundet die Saisoneröffnung ab. Veranstaltungsort ist der Flinger Broich, der von 10 bis etwa 21 Uhr zwischen Rosmarinstraße und Hellweg für den Autoverkehr gesperrt wird.

Kinder im SchifffahrtMuseum Jeder Kapitän auf dem Rhein benötigt eine Art Führerschein: das Rheinschifferpatent. Unter dem Titel „Das kleine Rheinschifferpatent“ gibt es am Sonntag im SchifffahrtMuseum im Schlossturm am Burgplatz eine Rallye: Kinder können schon ab acht Jahren dieses Rheinschifferpatent erwerben und müssen knifflige Fragen und Aufgaben bewältigen. Der Museumseintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist frei, Schüler und Studenten zahlen 1,50 Euro, Erwachsene drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen sind von 11 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0211 8994195 erhältlich.

Preis der Diana Die 13. Auflage des Renntags um den Henkel-Preis der Diana findet am Sonntag auf der Galopprennbahn Grafenberg statt und bietet eine bunte Mischung aus familiärem Erlebnistag und Spitzensport. Henkel und der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein von 1844 sorgen mit Pferderennen, einem Henkel Markenparcours, einer öffentlichen Beacharea zum Picknicken und Entspannen und Live-Musik für ein abwechslungsreiches Event. Für den Nachwuchs sorgen im Kinderparadies Bastelstunden, Ponyreiten, Hüpfburg und Schminkaktion für jede Menge Spaß. Beginn ist um 12.30 Uhr.

Rock gegen Rechts Auf der Ballonwiese im Volksgarten gibt es heute die vierte Ausgabe des Open-Air-Konzerts „Rock gegen Rechts – Gegen Rassismus und Faschismus“. Ab 15 Uhr treten die Rockbands und Musiker „Sidi Wacho“, „Shoshin“, „Subversive Brats“, „Molly Punch“ und die Düsseldorfer Gruppe „Grobe Liederwurst“ auf. Der Eintritt ist frei, Ende soll gegen 23 Uhr sein. Anfahrt am besten mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Oberbilk. Von da aus sind es nur weniger Minuten zu Fuß.