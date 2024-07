Kinder in Düsseldorf Diese besonderen Spielplätze fallen aus der Rolle

Spielplatz Emmastraße 2.0 Wasserspielplätze haben in Düsseldorf seit den 1950er-Jahren Tradition. Sie sollten damals fehlende Schwimmbäder ersetzen. Zehn Wasserspielplätze gibt es bis heute in der Landeshauptstadt. Eine dieser Anlagen ist der Spielplatz Emmastraße 2.0. Spielen unter „Palmen“ – das können Kinder auf dem Spielplatz im Volksgarten in Oberbilk. Das große Areal des Kinder- und Wasserspielplatzes gliedert sich nahtlos in die Parkumgebung ein. Hier können ein kenterndes Piratenschiff und ein riesenhafter roter Drache, der kein Feuer, sondern Wasser speit, erklommen werden. Neben klassischen Rutschen, Wippen und Klettergerüsten findet sich auf dem Gelände ein rund 180 Meter langes „Wasserband“, in dem die Kinder durch das „kühle Nass“ waten können. Es gibt Wasserdüsen, -pumpen und -fontänen, außerdem Schaufelräder. Mit kleinen Schleusentoren lässt sich experimentieren, was passiert, wenn man das Wasser staut oder es fließen lässt. An einer sogenannten Matschanlage kann das Wasser zusätzlich noch mit Sand kombiniert und „vermatscht“ werden. Die Sandmatschanlage sei gemeinsam mit einem unterfahrbaren Sandspieltisch zudem, so die Stadt, auch zum barrierefreien Spielen beispielsweise für Rollstuhlfahrer geeignet.