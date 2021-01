Die besten Instagram-Motive : Die Highlights 2020 bei „Mein Düsseldorf“

Düsseldorf Ganz unterschiedliche Düsseldorf-Fans haben 2020 unseren Instagram-Account übernommen. Hier eine Auswahl ihrer Fotos.

Das vergangene Jahr war anders. Vieles war nicht so möglich wie in anderen Jahren, zahlreiche Großereignisse sind leider ausgefallen. Trotzdem haben die ganz unterschiedlichen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die unseren Instagram-Account „Mein Düsseldorf“ jeweils für eine Woche übernommen haben, viele spannende und schöne Foto-Motive gefunden und dort veröffentlicht. Klassiker sind immer wieder neue und andere Perspektiven auf den Rheinturm, die Altstadt oder die beliebtesten Parks, geteilt wurden aber auch viele ganz persönliche Motive, Essensbilder und Fundstücke aus den Vierteln. Aus den Motiven, die den meisten Instagram-Nutzern gefallen haben, haben wir hier eine bunte Auswahl zusammengestellt. Auch im neuen Jahr können Interessierte natürlich wieder unseren Instagram-Kanal übernehmen und zeigen, wie sie Düsseldorf sehen und was ihnen auffällt. Sie wollen mitmachen? Bitte bewerben Sie sich mit Instagram-Name, Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Wohnort/Stadtteil und Alter unter community@rp-online.de. Accounts, die auf privat gestellt sind, können nicht berücksichtigt werden.