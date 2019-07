Musik in Düsseldorf : Nichts ist für immer

Nichts in der Original-Besetzung mit Andrea Mothes, Michael Clauss, Tobias Brink und Christopher Scarbeck auf der Treppe zum Proberaum an der Rather Straße. Foto: Richard Gleim/Markus Luigs/Marc Ingel

Düsseldorf Für zwei Jahre schwamm Nichts ab 1981 mit Erfolg auf der Neuen Deutschen Welle. Nun feiert die Band ein Comeback.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Es ist die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Fast 40 Jahre, nachdem Michael Clauss in einem der Proberäume am alten Schlachthof in Derendorf das Programm für seine neue Band Nichts zusammengeschustert hatte, schaut er noch einmal vorbei an diesem Ort an der Rather Straße, wo inmitten schicker Neubauvorhaben die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. In mehr als 60 von außen mit Graffiti übersäten Proberäumen begannen hier steile Karrieren in der Musikbranche, wurden aber noch sehr viel mehr Träume von einem Leben auf der Bühne begraben. Legendäre Partys fanden hier statt, als ein paar Flaschen Bier und eine halbvolle Packung Kippen vollkommen ausreichten, um zu Rock- oder Punkmusik einen rundum gelungenen Abend zu verbringen.

Hierhin kommt Michael Clauss, den alle nur Meikel nennen, also zurück. Mit dabei hat er Sängerin Sabine Kohlmetz. Mit ihr hat der heute 60-Jährige 2009 Nichts wiederbelebt. Keine zwei Jahre dauerte der Erfolg in den 1980ern an, aber die Zeit war prägend. Mit Schlagzeuger Tobias Brink spielte Gitarrist Clauss zuvor bei der Düsseldorfer Punkband KFC, doch schon nach dem ersten Studioalbum gab es Stress mit Sänger Tommi Stumpf, und das Duo zog es vor, mit Schulfreund, Bassist und Discotänzer Christopher Scarbeck eine eigene Band zu gründen. Da sich herausstellte, dass Brinks Freundin Andrea Mothes singen konnte, war das Quartett komplett. Den Umzug aus einem verrotteten und stinkenden Bunker an der Kirchfeldstraße in den Proberaum an der Rather Straß sahen die Musiker auf jeden Fall als Fortschritt an.

Info Info

Info Rückkehr an die alte Wirkungsstätte Besetzung Nichts spielt aktuell in folgender Besetzung: Michael Clauss (Gitarre), Sabine Kohlmetz (Gesang), Björn Sondermann (Schlagzeug), Joachim Kremer (Bass); Manager ist Tobias Cremer.



Konzert Nichts tritt am 20. Dezember im Stone im Ratinger Hof auf, dabei wird auch ein Tour-Film gezeigt. Alle Infos dazu auf Facebook unter Nichts/Band.

„Wir hatten kein Repertoire, gar nichts“, sagt Meikel, der den Bandnamen dennoch aus einem anderen Grund wählte: Das Etikett auf einer Flasche Korn inspirierte ihn dazu. Auch die Umgebung schien befruchtend zu wirken: „Nach zwei Stunden Proben hatten wir das erste Stück fertig, nach zwei Wochen konnten wir unser erstes Album einspielen“, sagt der Kopf der Band. „Made in Eile“ erhielt positive Kritiken in der Musikpresse, das Lied „Radio“ hatte sogar Ohrwurm-Qualität. Darauf wurde Rolf Spinrads, Regisseur der Musik-Nonsens-Sendung Bananas, aufmerksam. Nichts trat dort auf – und wurde über Nacht in Deutschland berühmt.

Fast 40 Jahre später kehrt Michael Clauss mit Sabine Kohlmetz noch einmal an die Rather Straße zurück. Foto: Richard Gleim/Markus Luigs/Marc Ingel

Nun muss man wissen: Mit dem Begriff Neue Deutsche Welle verbinden Jüngere heute vor allem „Ich-will-Spaß-ich-will-Spaß“-Markus oder Fräulein Menke, Musik von zweifelhafter Wertigkeit. Die raue, textlich anspruchsvollere, von Punk beeinflusste Schiene, der neben Nichts auch Formationen wie DAF oder Fehlfarben angehörten, begründeten aber eigentlich diese neue Musikrichtung.

Dass man sich mit Auftritten im Fernsehen und dem Wechsel zu großen Platten-Labels auch den Vorwurf des Verrats an der Independent-Bewegung einhandelte, war Meikel damals vollkommen schnuppe. „Das war cool, das war die Krönung. Auf einmal hatte ich mit Anfang 20 eine sechsstellige Summe auf meinem Konto und wurde in meiner Bank hofiert“, erzählt Meikel, der aus einer Wohnung, die 84 Mark Miete im Monat kostete, in eine größere (50 Quadratmeter) an der Schirmerstraße umzog, für die 137 Mark fällig wurden. 70.000 Platten hatte Nichts in nur sieben Monaten verkauft. „Ich habe die Zeit genossen, bin aber auch auf dem Boden geblieben.“ Eine Anfrage von der ZDF-Hitparade war dann doch des Guten zu viel.

Mit dem Album „Made in Eile“ gelang Nichts 1981 der Durchbruch. Das Cover ist typisch für die Zeit der Neuen Deutsche Welle. Foto: Richard Gleim/Markus Luigs/Marc Ingel

Nach dem zweiten Album „Tango 2000“ ging Nichts auf eine Deutschland-Tour, danach waren Schweiz und Österreich an der Reihe, die Konzerte waren restlos ausverkauft, in Hamburg erhielten 800‑Zuschauer potenzielle Besucher keinen Einlass in den Club Onkel Pö, und die Polizei musste für Ordnung sorgen. „Das war eine geile Zeit“, sagt der Gitarrist und Songschreiber. 18,19 Monate ging alles gut, dann kam der Bruch. „Es gab eigentlich keinen großen Streit, aber alles war irgendwie eingefahren, und die Plattenindustrie wollte immer mehr, und dass wir uns dem Trend der Neuen Deutschen Welle anpassten. Das nervte.“

Andrea Mothes und Tobias Brink traten noch eine zeitlang mit mäßigem Zuspruch als Nichts auf, erfolgreicher war da schon Michael Clauss mit seiner neuen Band Belfegore. „Aber mit 27 war ich komplett ausgebrannt“, sagt Clauss, der sich zu einem Neuanfang in seinem Leben entschloss – und nach einer entsprechenden Ausbildung fortan als Heilpraktiker und Homöopath arbeitete. „Ich komme aus einer Ärztefamilie und hatte schon immer eine therapeutische Ader“, sagt Clauss, als wäre es das Normalste der Welt, von einem Tag auf den anderen den Punk gegen die Medizin einzutauschen. Seit 1987 leitet er ein Gesundheitszentrum am Carlsplatz.