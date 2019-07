Düsseldorf : S-Bahn-Schaf von Hellerhof eingefangen

Düsseldorf Mit Speck fängt man Mäuse. Bei Schafen klappt das nicht. Denn zum Fangen von Schafen braucht man vor allem eins: ein anderes Schaf. Das hat jetzt auch beim dem Tier geklappt, das regelmäßig den S-Bahnverkehr im Süden Düsseldorfs lahm legte.

Ist ja auch logisch: Schließlich handelt es sich bei Schafen um Herdentiere. Das Geschöpf, das seit Wochen bei Hellerhof am Bahndamm im Gebüsch lebt, hatte offenbar seine Herde verloren.

Interesse an Gesellschaft durch Männer in Uniform hatte es aber nicht. Immer, wenn Feuerwehr und Polizei nach dem Tier suchten, weil es ein knappes Dutzend Mal Streckensperrungen auslöste, verkroch es sich in den Dornen.