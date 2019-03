Mein Sport: Volleyball ohne Leistungsdruck

Düsseldorf Bei der Baggerbande geht Spaß über Leistungsdruck. Obwohl kein Anspruch an sportliche Höchstleistung gestellt wird, erlebt man beim TSV Kickers schöne Ballwechsel.

„Dreimal ist Pflicht“ beschreibt die Mentalität, die in der Volleyball-Abteilung des Vereins TSV Kickers von 1949 herrscht. „Wir sind Hobby-Sportler“, erklärt Oelpke. „Leistungsdruck kann ich auch im Büro haben.“ Immer dienstags um 20 Uhr trifft Oelpke sich mit seiner Mannschaft in der Sporthalle an der Heidelberger Straße 75 zum Volleyball-Training. Anfangs gibt es eine Aufwärmrunde und ein paar Technik-Übungen. „Den Fokus legen wir aber auf das Spielen selbst“, sagt Oelpke, der seit über 20 Jahren als Hobby-Volleyballer aktiv ist. Etwa 15 aktive Mitglieder hat die Baggerbande, vom Studenten bis zum Rentner ist jede Altersstufe vertreten. „Unser jüngstes Mitglied ist noch keine 20 Jahre alt, das älteste über 70“, sagt Oelpke. In der Mannschaft gibt es recht unterschiedliche Leistungs- und Fitnesslevel. „Aber das ist kein Problem“, so Oelpke. Er kennt seine Mitspieler gut genug, um ausgeglichene Teams für die Spiele zusammen zu stellen. „Beim Volleyball lässt sich ein schwächerer oder unerfahrener Spieler gut kompensieren“, sagt er. Gerade weil der Sport – anders als zum Beispiel Fußball – keine andauernde Laufleistung erfordere, sei er gerade für ältere Menschen eine der besten Ballsportarten.