Kandidatin aus Düsseldorf Wie es nach der letzten Rose von Bachelor Dennis weiterging

Die neue Beziehung der beiden bedeutet natürlich auch, dass sie sich gegenseitig besuchen. So war Dennis auch in der Zeit, als sie noch nicht zusammen gesehen werden durften, schon öfter in der NRW-Landeshauptstadt. „Ich war bereits mehrmals in Düsseldorf, wir haben uns mit den Besuchen immer abgewechselt, aber ich habe bisher außer ihrer Wohnung und einem kurzen Spaziergang am Rhein noch nicht viel davon gesehen.“ Im Dunkeln spazieren gehen und Essen bestellen sei möglich gewesen, ergänzt Katja. „Dennis war auch mal alleine im Fitnessstudio und alleine eine Pizza abholen.“